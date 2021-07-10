Назван самый ненавистный спортсмен мира

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс назван самым ненавистным спортсменом мира. Об этом сообщает PickWise, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, за последние 12 месяцев о баскетболисте грубо отзывались в соцсетях более 122 тысяч раз. На втором месте расположился форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд, однако о нем негативно высказывались гораздо реже - чуть больше 32 тысяч раз.

Тройку самых ненавистных спортсменов замкнул игрок в американский футбол Иом Брэди, который собрал около 28 тысяч оскорбительных комментариев. Четвертое и пятое места заняли баскетболист Кевин Дюрант (24 тысячи комментариев) и автогонщик Бубба Уоллес (21 тысяча) соответственно.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на восьмой строчке. Его оскорбили 11 тысяч раз.