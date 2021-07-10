Мамедъяров обыграл Каспарова за 7 ходов
В Загребе (Хорватия) продолжается второй турнир серии "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, после трехдневных партий в рапид участники соревнования играют в блиц. Сегодня проходит 9 туров.
В 6-м туре Шахрияр сыграл с Каспаровым и победил за соперника за 7 ходов.
Отметим, что в рапиде Мамедъяров занял шестое место.
Партии блиц в "Grand Chess Tour"
1-й тур. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Шахрияр Мамедъяров 1:0
2-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия) 1:0
3-й тур. Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Шахрияр Мамедъяров 0:1
4-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Александр Грищук (Россия) 0:1
5-й тур. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Шахрияр Мамедъяров 1:0
6-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Гарри Каспаров (Россия) 1:0
7-й тур. Антон Коробов (Украина) - Шахрияр Мамедъяров 1:0
8-й тур. Вишванатан Ананд (Индия) - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5
9-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирная таблица: 1. Ян Непомнящий (Россия), 2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - по 14,5 очков, 3. Аниш Гири (Нидерланды) - 14, 6. Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - 12.
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