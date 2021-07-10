Мамедъяров обыграл Каспарова за 7 ходов

В Загребе (Хорватия) продолжается второй турнир серии "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, после трехдневных партий в рапид участники соревнования играют в блиц. Сегодня проходит 9 туров.

В 6-м туре Шахрияр сыграл с Каспаровым и победил за соперника за 7 ходов.

Отметим, что в рапиде Мамедъяров занял шестое место.

Партии блиц в "Grand Chess Tour"

1-й тур. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Шахрияр Мамедъяров 1:0

2-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия) 1:0

3-й тур. Йорден Ван Форест (Нидерланды) - Шахрияр Мамедъяров 0:1

4-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Александр Грищук (Россия) 0:1

5-й тур. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Шахрияр Мамедъяров 1:0

6-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Гарри Каспаров (Россия) 1:0

7-й тур. Антон Коробов (Украина) - Шахрияр Мамедъяров 1:0

8-й тур. Вишванатан Ананд (Индия) - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5

9-й тур. Шахрияр Мамедъяров - Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирная таблица: 1. Ян Непомнящий (Россия), 2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - по 14,5 очков, 3. Аниш Гири (Нидерланды) - 14, 6. Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - 12.