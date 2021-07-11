Сегодня пройдет финальный матч Евро-2020

Сегодня на на лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет финальная встреча Евро-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, финальный матч между сборными Англии и Италии начнется в 23.00.

Англичане попали в финал впервые за более чем 60-летнюю историю турнира. Итальянцы до решающего матча Евро добрались в четвертый раз. Две предыдущие попытки победить - в 2000 и 2012 годах - оказались неудачными. Успех 1968 года пока остается единственным.

Напомним, что английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала - команду Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в группе A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).