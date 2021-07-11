Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, ирландец сломал ногу

11 июля в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena" состоялся очередной турнир UFC 264. В главном бою вечера встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье. В концовке первого раунда Макгрегор сломал ногу, но сумел закончить пятиминутку. В перерыве между раундами Конора осмотрели врачи, после чего судья Херб Дин вынес решение, что ирландец не будет продолжать бой. Победу отдали Порье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макгрегор был недоволен решением отдать победу американцу и заявил, что противостояние бойцов не окончено. Напомним, это был уже третий поединок между Макгрегором и Порье.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Рекорд Порье - 28-6-0-1.