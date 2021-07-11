Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка

Наконец это случилось! Кроме многих титулов с "Барселоной", множества личных наград, у одного из лучших игроков в истории мирового футбола в конце концов в списке достижений появился титул, добытый в национальной сборной (конечно, помним о золотой медали Олимпиады-2008, но, сами понимаете, это совсем не то).

Путь к финалу у команд оказался разным. Бразилия визуально легко прошла группу, в плей-офф хоть и было труднее, однако никто не сомневался, что именно пятикратные чемпионы мира будут играть в решающем поединке. Аргентине же наоборот, в группе было трудно, но все же не выйти из нее они не могли (напомним, что в Кубке Америки команды разделены на две группы по пять команд, дальше выходят целых четыре). В плей-офф Месси и компания могли совсем пролететь мимо финала, но, к их счастью, пенальти бить колумбийцы умеют хуже.

Матч начался сразу же с грубого фола Фреда, который опасно сыграл против Монтиеля. Можно было бы давать и красную карточку, но арбитр ограничился другим, более светлым, цветом. Игровое преимущество было у бразильцев, правда, явных дивидендов им это не приносило.

Что неприятно удивило, так это очень заметные огрехи в технике. Странно, правда, ведь это Бразилия? Однако даже Неймар попал в кадр, когда от него отбился мяч, как от деревянного. Что уж говорить о его менее разрекламированных партнерах и аргентинцах?

Команды катали мяч, игроки делали забегания, демонстрировали индивидуальные действия, но до голевых моментов дело не доходило. Пока за дело не взялись де Пауль, Лоди и ди Мария. Первый выполнил заброс издали в чужую штрафную, второй махнул ногой мимо мяча (читайте выше о технике), а третий элегантно в касание перебросил Эдерсона. Мог бы быть шок для "Мараканы", однако зрителей на матче было очень незначительное количество.

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Бразильцы сначала впали в ступор, а потом завелись. Не в игровом плане, а в эмоциональном. Увеличилось количество споров с арбитром, неигровых моментов (например, Ришарлиссон спровоцировал Акунью, упал на газон, аргентинец ударил ногой форварда, а арбитр обошелся только устным замечанием). Тот же Ришарлиссон имел полумомент после углового, Неймар бил со штрафного, однако попал в "стенку", и все. Лео Месси один раз продемонстрировал проход с центра поля, добежал до линии штрафной и пробил рядом с ближней штангой. Больше ничего интересного в тайме не было.

На вторую половину команды вышли с различными задачами. Аргентинцы явно решили "сушить" игру, хотя едва не поплатились за такие же действия в полуфинале с колумбийцами, а Бразилия вышла биться - домашние финалы Кубка Америки она еще не проигрывала.

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Подопечным Скаллони удалось лучше реализовать свой план. Бразильцы старались, давили, но ничего не смогли сделать с хорошо организованной обороной соперников. Тем более, что после половины второго тайма начались бесконечные замены, полились градом карточки. И это, повторюсь, арбитр был слишком либеральным. Судил бы игру условный Брых, пожалуй, красную карточку точно кто-то получил, а так обошлось даже после потасовки ближе к концу игры.

"Пентакампеоны" же могли перевести игру в дополнительное время усилиями Габриэля Барбозы, но с его двумя ударами почти вплотную справился Эми Мартинес. Но это все было ничто по сравнению с супершансом Месси. Лионель перевел мяч с левого фланга на де Пауля, а сам открылся в чужой штрафной, получил тонкий пас, в результате чего оказался в гордом одиночестве перед Эдерсоном. Но дальше сыграл очень неуклюже - то ли плохо принял, то ли хотел обойти голкипера. Вратарь в падении забрал мяч и не дал Лионелю закрыть игру.

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Однако, пожалуй, титулы должны приобретаться именно так - с нервами на последних минутах. Аргентина выстояла и получила наконец долгожданный титул после многих проигранных финалов. Месси, как уже говорилось в начале, наконец имеет достижения и в сборной! Теперь можно переключаться на дела с "Барселоной", потому что Месси в статусе свободного агента, пожалуй, немного всех напрягает.

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Кубок Америки-2021. Финал.

Аргентина - Бразилия - 1:0.

Ди Мария, 22.

Паредес, 33, Ло Чельсо, 51, Де Пауль, 68, Отаменди, 81, Монтиель, 89 - Фред, 3, Лоди, 70, Пакета, 72, Маркиньос, 82.

Аргентина: Мартинес, Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Акунья, Де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Лаутаро (Гонсалес, 78), Ди Мария (Паласиос, 78).

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Ришарлиссон, Пакета (Барбоза, 76), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар.

Арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай).

Стадион: "Маракана" (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Источник: sport.ua