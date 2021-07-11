В Дании рассказали, как английские фанаты тянули женщин за волосы и плевали в детей

Болельщики сборной Дании рассказали о поведении английских фанатов во время полуфинала чемпионата Европы - 2020, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один фанат освистал нашего девятилетнего сына прямо ему в лицо. У него был нарисован датский флаг на лице, он носил шляпу викинга и датскую форму. Нам пришлось стереть румянец с его лица и прикрыть одежду, чтобы остановить насилие. Я абсолютно потрясен поведением некоторых английских фанатов, особенно по отношению к ребенку", - приводит слова Имаан Мэдсен, одного из болельщиков сборной Дании, The Guardian.

"У нас был датский флаг, и они пытались отобрать его у меня, но я вернула его и сказала: "Просто оставь его". Потом они начали тянуть меня за волосы, и я не могла поверить в происходящее. Это было довольно страшно", - сообщила Жанетт Йоргенсен

"В целом все это было очень пугающим, и нам казалось, что мы находимся в зоне боевых действий, и что лишь вопрос времени, когда кто-то нападет на нас. Мы видели, как английские фанаты плевали в детей", - рассказал Аллан Нильсен.

Напомним, сборная Англии обыграла датчан в полуфинале Евро-2020 (2:1 ДВ). В финале англичане встретятся со сборной Италии.