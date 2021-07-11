Глава UFC рассказал о будущем Порье и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем Дастина Порье и Конора Макгрегора в промоушене. Запись пресс-конференции с его участием доступна на YouTube-канале UFC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Конечно, мы не хотим, чтобы бои так заканчивались. Дастин Порье будет драться за титул, а Конор вылечится, и мы проведем реванш. Возможно. Пока не знаю. Этот поединок не был закончен. Это неправильный конец. Посмотрим, как будут развиваться события. Пока никто не знает, на сколько выбыл Макгрегор", - заявил Уайт.

Ранее 11 июля Порье одержал победу над Макгрегором после остановки боя доктором. Ирландец сломал ногу, оступившись в концовке первого раунда. Ему предстоит операция.

Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье встретились в октагоне в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Поражение стало для него шестым в карьере при 22 победах. Порье был временным чемпионом организации, но не сумел завоевать титул в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В активе американца 28 побед при шести поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.