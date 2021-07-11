Тренер сборной Аргентины заявил, что Месси играл в финале Кубка Америки с травмой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан команды Лионель Месси играл с травмой в финальном матче Кубка Америки против Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перед финалом у него было повреждение подколенного сухожилия, и это должно еще раз показать, какой он игрок. Он показывает уникальный футбол, и я очень рад, что мы одержали победу и выиграли титул", - цитирует Скалони Ole.

Встреча между сборными Аргентины и Бразилии прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На Кубке Америки - 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.