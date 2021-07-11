Сборная Англии откажется от призовых за победу на Евро

Футболисты сборной Англии откажутся от призовых за победу в финале чемпионата Европы над командой Италии. Об этом сообщает TalkSport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игроки английской сборной откажутся от призовых в пользу благотворительных организаций. В случае победы над Италией национальная команда Англии получит 11 миллионов евро.

10 июля к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту обратилась королева Великобритании Елизавета II. "Надеюсь, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от вашей игры на поле", - говорится в обращении королевы.

Финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля. Время начала матча - 23:00 по бакинскому времени.

Единственный раз в своей истории сборная Англии одерживала победу на крупном международном турнире в 1966 году. Тогда она переиграла команду Германии в финале домашнего мундиаля.

Фото: LEE SMITH / Reuters