Порье назвал условие очередного боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье назвал условие, при котором согласится на очередной поединок против Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова спортсмена приводит MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В беседе с журналистами Порье задали вопрос, согласится ли он на поединок против ирландца в том случае, если завоюет титул чемпиона UFC в поединке с Чарльзом Оливейрой. "Ребят, у Конора сейчас три поражения при единственной победе. Конечно, ему придется выиграть пару боев", - отметил Порье.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что планирует организовать четвертый поединок между спортсменами. Он также подтвердил, что Порье предстоит титульный поединок.

Ранее 11 июля Макгрегор потерпел второе поражение подряд в UFC. Поединок остановил врач после того, как ирландец сломал лодыжку.

Порье одержал вторую победу над Макгрегором. В январе он нокаутировал экс-чемпиона, взяв реванш за поражение от ирландца в 2014 году.

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters