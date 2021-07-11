Чеферин: чемпионат Европы показал важность футбола на уровне сборных для единства

Чемпионат Европы по футболу 2021 года подарил болельщикам множество незабываемых моментов и показал важность турниров на уровне сборных в качестве источника национальной гордости и единства. Об этом рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации, предает ТАСС.

В финальном матче чемпионата Европы в воскресенье сыграют команды Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 23:00.

"Чемпионат Европы завораживал нас последние четыре недели, и многие ведущие игроки Европы ярко проявили себя на этой элитарной международной арене. Мы уже стали свидетелями бесчисленного множества незабываемых моментов, и болельщики были очарованы ходом турнира. Мы подобающим образом отпраздновали 60-летие главного футбольного турнира Европы среди национальных сборных. Евро доказал, как важен футбол на уровне сборных в качестве источника национальной футбольной гордости и единства", - отметил Чеферин.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Право принять матчи турнира получили Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья.