Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает ТАСС.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте матча и реализовал пенальти в послематчевой серии.