https://news.day.az/sport/1360624.html Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу
Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает ТАСС.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.
Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте матча и реализовал пенальти в послематчевой серии.
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