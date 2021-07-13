Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо объявил Неймара своим преемником.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он скообщил об этом перед финальным матчем Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной.

"Вне всякого сомнения, он мой наследник. Он первый номер в сборной. Он продолжает оставаться смелым и при своем дриблинге",- сказал Роналдиньо.

Отметим, матч завершился поражением для команды Неймара, а Аргентина выиграла Кубок Америки со счетом 1:0.