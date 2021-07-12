Назван лучший игрок чемпионата Европы по футболу: им был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Об этом сообщается на странице ESPN FC в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доннарумма стал первым вратарем в истории, завоевавшим такой титул.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.