Макгрегор перенес операцию после перелома ноги в бою с Порье

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях Конор Макгрегор успешно перенес операцию после перелома ноги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ночь на воскресенье Макгрегор в главном бою турнира UFC 264 против американца Дастина Порье сломал ногу. Это произошло в самой концовке первого раунда. Конор неудачно оступился и продолжить поединок не смог. Ему было присуждено поражение техническим нокаутом.

"Только что из операционной. Операция прошла отлично! Чувствую себя потрясающе, - написал ирландец в Twitter. - Шесть недель на костылях на пути к восстановлению. Вперед. Боже, благослови".

Для Макгрегора и Порье это очное противостояние стало третьим. Ирландец победил американца в 2014 году. В свою очередь, Дастин нокаутировал Конора в январе нынешнего года. Глава UFC Дэйна Уайт уже анонсировал четвертый бой между бойцами.