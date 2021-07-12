https://news.day.az/sport/1360785.html УЕФА может увеличить число участников чемпионата Европы
УЕФА может увеличить число участников чемпионата Европы
УЕФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы с 24 до 32.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press, в настоящее время соответствующее предложение рассматривается организацией.
Согласно информации, окончательное решение по данному вопросу должно быть принято до 2023 года.
В случае увеличения числа участников ожидается, что изменение вступит в силу с 2028 года.
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