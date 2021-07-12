Макгрегор будет ходить на костылях

У ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора может появиться новое прозвище - "железная нога". Его прооперировали, и теперь он заново будет учиться ходить.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, скандальному ирландцу вставили металлические пластины и винты после неудачного боя против Дастина Порье. Он сильно подвернул лодыжку, рухнул и не смог продолжить поединок. Ближайшие шесть недель Макгрегор проведет на костылях. Ему сделали операцию на голеностопе, который он сломал в бою с американцем Дастином Порье.

Но даже в таком положении он не унимается и уже жаждет реванша.