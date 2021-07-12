Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщил в понедельник Trend и.о. руководителя пресс-службы Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев, страну на Олимпийских играх будут представлять 44 спортсмена, передает Day.Az.

По его словам, в соревнованиях по дзюдо будут участвовать 9 спортсменов, по борьбе - 7, в групповых выступлениях по художественной гимнастике - 5, по индивидуальному многоборью - 1, по боксу - 5, по карате - 3, по атлетике - 2, по плаванию - 2, по тхэквондо - 2, по спортивной гимнастике - 2, по стрельбе - 1, по шоссейному велоспорту - 1, по фехтованию - 1, по бадминтону - 1, по триатлону - 1, по стендовой стрельбе (уайлд-кард) - 1 спортсмен.