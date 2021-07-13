Сборная Италии проехалась по Риму с кубком Евро-2020

Италия ликует, чествуя своих героев. Триумфаторы чемпионата Европы продемонстрировали завоеванный трофей своим болельщикам, провезя его по улицам Рима на открытом автобусе. Страна, для которой футбол уже давно стал религией, погрузилась в атмосферу всеобщего праздника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после исторической победы над Англией на стадионе "Уэмбли" в финале игроков поздравили ведущие политические деятели Италии, в том числе премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги, премьер-министр Италии: "Вы укрепили во всех нас чувство принадлежности к Италии и сделали нас центром Европы, о чем свидетельствуют многочисленные поздравления, поступившие в последние часы, в том числе мне лично. Спорт учит, объединяет, заставляет людей мечтать".

В течение последнего месяца итальянцы, как и англичане, с удовольствием переключились на футбол и отвлеклись от проблем и испытаний связанных с пандемией.

Захватывающие матчи европейского турнира позволили преданным болельщикам и даже людям далеким от футбола объединиться и поддержать свои команды. А на вершине европейского футбольного Олимпа оказалась Италия, которая до этого выигрывала чемпионат Европы лишь однажды - в 1968 году.