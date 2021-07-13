Италия и Аргентина могут провести матч за Суперкубок мира
В минувшие выходные завершились два крупных континентальных первенства - чемпионат Европы-2020 и Кубок Америки-2021, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Победителем Евро стала сборная Италии, а Копа Америка выиграла Аргентина. Теперь же чемпионы своих континентов могут провести поединок между собой.
Как сообщает журналист Луис Мазариегос в своем Twitter-аккаунте, КОНМЕБОЛ предложила УЕФА провести такой матч за Суперкубок мира, так как Кубка Конфедераций больше не существует.
Отмечается, что проведение встречи маловероятно в 2021 году из-за достаточно плотного графика, однако его можно устроить в 2022 году.
Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки. Италия же выиграла у Англии в финале Евро в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 по пен.).
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