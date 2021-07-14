Оценены перспективы выступления сборной Азербайджана в Токио

До старта Летних олимпийских игр Токио-2020 осталось 9 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в столице Японии будут разыграны 339 комплектов медалей.

Эксперты ждут от сборной Азербайджана на Играх 8 медалей. По прогнозам, наши спортсмены завоюют в Токио 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

По оценкам экспертов, сборная Азербайджана займет 29-е место в медальном зачете, опередив Иран, Грецию, Кубу, Ямайку, Казахстан, Болгарию, Беларусь и Грузию.

Известны и виды программ, в которых завоюет медали сборная Азербайджана. 8 наград будут завоеваны в 5 видах спорта. Это каратэ, борьба, бокс, таэквондо и дзюдо.

Отметим, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.