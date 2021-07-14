УЕФА открыл дело против Англии за нарушения во время финала Евро-2020

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA). Причиной стало поведение болельщиков во время финального матча чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Обвинения против FA выдвинули по четырем пунктам: бросание посторонних предметов на поле, появление на поле болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехники на стадионе.

Помимо этого, УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, который займется дополнительным расследованием событий с участием болельщиков.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, по пенальти обыграв Англию. Поединок проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1.

После этого англичане стали набрасываться на итальянцев группами и избивать их. Фанаты сборной Италии, которых на стадионе было меньшинство, спасались бегством.