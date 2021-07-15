Нурмагомедов описал будущее Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов описал будущее ирландца Конора Макгрегора в спорте. Интервью с россиянином опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летний россиянин убежден, что Макгрегор не сумеет вернуться на прежний уровень и конкурировать в борьбе за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). "Пик в карьере бывает только раз, вернуться на этот уровень уже нельзя. Конечно, можно драться с парнями вроде Дональда Серроне и выглядеть хорошо", - отметил Нурмагомедов.

"Макгрегор хорош для самого промоушена, он привлекает аудиторию. Чтобы я сделал на месте UFC? Дайте ему еще один бой против Дастина Порье. Он снова проиграет, и можно от него избавиться", - считает Нурмагомедов. Он добавил, что "UFC выжмет из Макгрегора все соки".

Макгрегор сломал ногу и не сумел продолжить поединок против Порье на турнире UFC 264. Глава UFC анонсировал новый бой между ними.

Нурмагомедов дрался с Макгрегором и Порье и оба раза защитил пояс чемпиона UFC. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.