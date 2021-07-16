https://news.day.az/sport/1362067.html "Нефчти" подписал французского хавбека
Баск будет играть под номером 14.
"Нефчти" подписал французского хавбека
Азербайджанский футбольный клуб "Нефчти" объявил о новом трансфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский клуб подписал 26-летнего французского хавбека Романа Баска. Контракт подписан на два года.
Баск будет играть под номером 14.
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