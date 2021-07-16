"Нефчти" подписал французского хавбека

Азербайджанский футбольный клуб "Нефчти" объявил о новом трансфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский клуб подписал 26-летнего французского хавбека Романа Баска. Контракт подписан на два года.

Баск будет играть под номером 14.
 