"Реал" потерял 300 млн евро

Мадридский "Реал" опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21, в котором заявлено, что королевский клуб с марта 2020 года потерял 300 млн евро из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате принятых мер "Реал" улучшил свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим сезоном. В прошлом году "сливочные" заработали 313 тыс. евро, а в этом - 874 тыс. Таким образом, "Реал" является одним из немногих топ-клубов, которые не понесли убытки за финансовый год-2020/21.

По информации УЕФА, убытки европейских клубов в период с 2019 по 2021 год равняются примерно шести миллиардам евро.

Королевский клуб сократил зарплаты на 58 млн евро, операционные расходы - на 62 млн, а также заработал 175 млн на продаже и уходе футболистов. Чистый долг клуба снизился с 240 млн евро до 46 млн. Чистый капитал "Реала" составляет 524 млн евро, а собственные денежные средства - 122 млн.