Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года

Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле вместо мюнхенской "Альянц-Арены".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2022 и 2024 годах не изменились, ими остались "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и стадион "Уэмбли" в Лондоне соответственно. Мюнхен примет финал турнира в 2025 году.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. В матче между "Челси" и "Манчестер Сити" победу со счетом 1:0 одержал лондонский клуб.