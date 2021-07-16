Стало известно, где пройдут финалы Лиги Европы по футболу 2024 и 2025

Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дублин и Бильбао должны были провести часть матчей перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу, но власти городов приняли решение отказаться от организации игр турнира из-за эпидемиологической обстановки.

Дублин должен был принять три матча группы Е, которые в итоге были перенесены в Санкт-Петербург, и одну встречу 1/8 финала, которая прошла в Лондоне. Бильбао не смог принять другие три матча той же группы, а также игру 1/8 финала, все матчи состоялись на Олимпийском стадионе в Севилье.

В связи с переносами матчей Евро УЕФА предоставил Дублину и Севилье право провести финальные матчи Лиги Европы.

Таким образом, финал Лиги Европы 2022 года пройдет в Севилье, 2023 года - в Будапеште, 2024 года - в Дублине, 2025 года - в Бильбао.