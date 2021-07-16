Хэмилтон выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Великобритании

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Сильверстоун", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторым в квалификации стал лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", стартует в спринтерской гонке с последнего, 20-го места, его партнер по команде немец Мик Шумахер начнет гонку 19-м.

Формат спринтерской квалификации к гонке впервые проходит в "Формуле-1". Спринт состоится в субботу (начало - 19:00 GMT+4) после второй сессии свободных заездов и будет представлять из себя гонку из 100 кругов. По его итогам будет определена стартовая решетка главной гонки этапа, которая пройдет в воскресенье (18:00 GMT+4).