https://news.day.az/sport/1362370.html Команда Азербайджана завоевала бронзу на Гран-при по художественной гимнастике в Израиле
Команда Азербайджана завоевала бронзу на Гран-при по художественной гимнастике в Израиле
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль в многоборье на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гран-при проходит 16-17 июля. В состав команды Азербайджана входят: Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова.
Команда Азербайджана заняла третье место в многоборье с результатом 87.600 балла.
Первое место заняла команда Израиля (95.650 балла), на втором месте - команда Украины (91.450 балла).
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