https://news.day.az/sport/1362899.html Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Заезды прошли на автодроме "Сильверстоун", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас ("Мерседес").
Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.
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