«Барселона» запретила игрокам смартфоны и необычные прически

Руководство каталонской "Барселоны" запретило юным игрокам клуба смартфоны и необычные прически.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает AS.

Отмечается, что смартфоны будут запрещены во время тренировок, на поле, в раздевалке и во время матчей. Дети должны будут отдать телефоны представителю команды.

Помимо этого будет уделяться особое внимание к обсуждениям между тренерами и детьми, особенно если это происходит на публике.

Руководство команды считает, что эти меры помогут вернуть порядок и дисциплину.

По итогам чемпионата Испании 2020/21 "Барселона" заняла третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. В минувшем сезоне каталонская команда смогла забить 85 мячей, пропустив при этом 38.