В США футболист головой случайно отправил рефери в нокаут

В поединке между футбольными командами "Сан-Хосе Эрфкуэйкс" и "Хьюстон Динамо" произошел трагикомичный инцидент. Футболист хозяев в самом начале встречи нокаутировал судью, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Игрок хозяев Натан пытался прервать опасную атаку, которая развивалась на ворота "Сан-Хосе", но в районе центрального круга его курс пересекся с наблюдавшим за игрой главным арбитром Анкелем.

Футболист и судья столкнулись головами, после чего рефери с окровавленной головой вынужден был покинуть поле. Его еще долго приводили в чувство. Поединок пришлось обслуживать резервному арбитру.

Натан после оказанной медицинской помощи сумел продолжить матч.