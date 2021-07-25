https://news.day.az/sport/1364638.html В мужском теннисе на Играх произошло уникальное за 97 лет событие
В мужском теннисе на Играх произошло уникальное за 97 лет событие
Стефанос Циципас стартовал с победы на олимпийском теннисном турнире в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Четвертая ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Филипа Кольшрайбера. Поединок продлился 1 час 54 минуты и завершился в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:3.
Отметим, что Циципас стал первым греческим теннисистом, кому за 97 лет удалось одержать победу в матче одиночного турнира среди мужчин.
До этого последний раз подобное удавалось Аугустосу Зерлендису в 1924 году.
Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.
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