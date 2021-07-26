Азербайджанская фехтовальщица прошла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта включилась в борьбу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, передает Day.Az.

В 1/16 финала спортсменка встретилась с представительницей США Эн-Элизабет Стоун.

Победившая соперницу со счетом 15:9, А.Башта вышла в 1/8 финала.