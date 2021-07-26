https://news.day.az/sport/1364699.html Азербайджанская фехтовальщица прошла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская фехтовальщица прошла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта включилась в борьбу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, передает Day.Az.
В 1/16 финала спортсменка встретилась с представительницей США Эн-Элизабет Стоун.
Победившая соперницу со счетом 15:9, А.Башта вышла в 1/8 финала.
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