Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Тринадцатилетняя японка Момидзи Нисия стала первой в мире олимпийской чемпионкой по женскому скейтбордингу, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На втором месте - Райсса Леал из Бразилии, которой тоже 13 лет. Бронза - у другой японки, шестнадцатилетней Фумы Накаямы.

Несмотря на свой юный возраст, Момидзи не стала самой молодой победительницей Олимпийских игр. Этот статус сохраняет Марджори Гестринг из США. На летних играх 1936 года она победила в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина, когда ей было 13 лет и 267 дней. Нисия завоевала золото, будучи на 63 дня старше.

Скейтбординг - одна из новых дисциплин, впервые появившихся на Олимпийских играх в Токио. На площадке для соревнований воссоздана городская среда, а спортсмены исполняют трюки на скамейках и перилах.