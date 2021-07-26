В Олимпийской деревне в Токио бушует COVID-19

За последние сутки в Олимпийской деревне в Токио заразились 16 спортсменов, а общее количество заболевших уже превысило 150. При этом большие вопросы вызывает поведение МОК, который то ужесточает меры предосторожности, то ослабляет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жители Олимпийской деревни и сами уже запутались в антиковидных правилах. Впрочем, на фоне всей этой трагикомедии всё же на первом плане спортивные победы.

В Олимпийской деревне бушует COVID-19. Вирус впервые выявили у спортсмена, участвовавшего в соревнованиях - одного из голландских гребцов. В Токио новый антирекорд по числу заражений. Тем не менее в МОК пошли на послабление - разрешили спортсменам снимать маски на 30 секунд для фотографирования.