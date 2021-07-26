Overtime на Day.Az! - последние новости в мировом футболе

Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются причины неудачи азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Токио, а также последние новости в мировом футболе

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