https://news.day.az/sport/1365053.html Страна с населением 63 тыс. человек впервые в истории завоевала золото Олимпиады
Страна с населением 63 тыс. человек впервые в истории завоевала золото Олимпиады
Представительница Бермудских островов Флора Даффи одержала победу над британкой Джорией Тейлор-Браун в финале Игр - 2020 по триатлону, став первой представительницей своей страны, завоевавшей золотую медаль Олимпиады.
Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения (63 тыс.), которой удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.
До этого спортсмены из Бермудских островов завоевывали лишь бронзу по боксу на ОИ-1976.
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