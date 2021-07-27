Страна с населением 63 тыс. человек впервые в истории завоевала золото Олимпиады

Представительница Бермудских островов Флора Даффи одержала победу над британкой Джорией Тейлор-Браун в финале Игр - 2020 по триатлону, став первой представительницей своей страны, завоевавшей золотую медаль Олимпиады.

Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения (63 тыс.), которой удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Gracenote Olympic в Twitter.

До этого спортсмены из Бермудских островов завоевывали лишь бронзу по боксу на ОИ-1976.