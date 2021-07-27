Азербайджанский бадминтонист успешно стартовал на играх

Еще один азербайджанский спортсмен приступил к борьбе на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Day.Az, бадминтонист Эди Рески Двичао стал первым в истории Олимпийских игр представителем нашей страны в этом виде спорта.

Дебют нашего спортсмена, который боролся в группе L, состоялся во втором туре. Наш легионер встретился с вьетнамцем Тянем Минем Нгуеном. Эди одержал победу в двух сетах.

Завтра спортсмен встретится с Андерсом Антонсеном (Дания) в последнем туре.