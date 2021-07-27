Японка исполнила гимн Азербайджана в поддержку спортсменов на Олимпиаде - ФОТО - ВИДЕО
Известная японская джазвумен Киоко Ямамото опубликовала в соцсетях видео, в котором вместе с группой Yamomoto Kyoko&Choir исполнила гимн Азербайджана, поддержав наших спортсменов на Летних Олимпийских играх в Токио, сообщает Day.Az.
"Я болею за азербайджанскую команду! Приглашаю вас принять активное участие в Олимпийских играх в Токио. Да здравствует Азербайджан!", - такими словами начинается видеоролик.
Исполнение гимна Азербайджана сопровождается титрами на азербайджанском и японском языках, фотографиями с достопримечательностями Азербайджана, с ее азербайджанскими друзьями.
Киоко Ямамото в своем репертуаре уделяет особое место азербайджанским песням, является промоутером продукции бренда Made in Azərbaycan в Японии.
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