Сегодня выступят три азербайджанских спортсмена - Токио-2020
В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.
Как сообщает Day.Az, в шестой день соревнований будет разыграно 25 комплектов медалей.
Сборная Азербайджана, не сумевшая завоевать медалей в предыдущие дни Олимпиады, сегодня получит шанс на награду благодаря дзюдоисту Мамедали Мехтиеву.
В целом же три наших спортсмена постараются порадовать болельщиков. Двое из них будут бороться, чтобы пройти на следующий уровень.
Боксер Альфонсо Домингес стартует на Олимпиаде и попытается пройти в 1/4 финала.
Эдди Рески Двичайо продолжит свое выступление. Пробьется ли наш бадминтонист в 1/8 финала, зависит от результата его последней встречи в группе.
06:00. Дзюдо. Мужчины, 90 кг. 1/16 финала. Мамедали Мехтиев
15:00. Бадминтон. Мужчины, групповой этап. Группа L, III тур. Эдди Рески Двичайо - Андерс Антонсен (Дания)
15:27. Бокс. Мужчины, 81 кг. 1/8 финала. Альфонсо Домингес - Дильшод Рузметов (Узбекистан)
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