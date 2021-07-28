Сегодня выступят три азербайджанских спортсмена

В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.

Как сообщает Day.Az, в шестой день соревнований будет разыграно 25 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана, не сумевшая завоевать медалей в предыдущие дни Олимпиады, сегодня получит шанс на награду благодаря дзюдоисту Мамедали Мехтиеву.

В целом же три наших спортсмена постараются порадовать болельщиков. Двое из них будут бороться, чтобы пройти на следующий уровень.

Боксер Альфонсо Домингес стартует на Олимпиаде и попытается пройти в 1/4 финала.

Эдди Рески Двичайо продолжит свое выступление. Пробьется ли наш бадминтонист в 1/8 финала, зависит от результата его последней встречи в группе.

06:00. Дзюдо. Мужчины, 90 кг. 1/16 финала. Мамедали Мехтиев

15:00. Бадминтон. Мужчины, групповой этап. Группа L, III тур. Эдди Рески Двичайо - Андерс Антонсен (Дания)

15:27. Бокс. Мужчины, 81 кг. 1/8 финала. Альфонсо Домингес - Дильшод Рузметов (Узбекистан)