Макгрегор проведет бой в инвалидной коляске

Конор Макгрегор решил не дожидаться выздоровления и выйти на ринг в инвалидной коляске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соперника ирландец выбрал соответствующего - на кресле-каталке на ринг выкатится комик Эл Форан.

Он неоднократно пародировал бывшего чемпиона смешанных единоборств, высмеивая его манеру общаться и жестикуляцию.

Это будет благотворительный поединок, но по правилам бокса. Сейчас у соперников есть месяц на подготовку к бою. Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время тренировок.