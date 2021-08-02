https://news.day.az/sport/1366712.html Макгрегор проведет бой в инвалидной коляске - ВИДЕО
Макгрегор проведет бой в инвалидной коляске - ВИДЕО
Конор Макгрегор решил не дожидаться выздоровления и выйти на ринг в инвалидной коляске.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соперника ирландец выбрал соответствующего - на кресле-каталке на ринг выкатится комик Эл Форан.
Он неоднократно пародировал бывшего чемпиона смешанных единоборств, высмеивая его манеру общаться и жестикуляцию.
Это будет благотворительный поединок, но по правилам бокса. Сейчас у соперников есть месяц на подготовку к бою. Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время тренировок.
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