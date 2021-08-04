Азербайджанец завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Азербайджанский борец Парвиз Насибов вышел в финал летних Олимпийских игр Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, в финале азербайджанский борец греко-римского стиля, выступавший в категории до 67 кг и одолевший до этого трех соперников, встретился с иранским борцом Гераи Мохаммедрезой, которому проиграл со счетом 1:9, тем самым стал серебряным призером Олимпиады.

Бронзовые медали в этом весе достались немцу Франку Геру Штаблеру и египтянину Мохаммеду Эль-Саеда.