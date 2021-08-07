Нурмагомедов назвал самого жесткого соперника в карьере

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал самого жесткого соперника в своей профессиональной карьере. Об этом сообщает LowKickMMA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот", - вспомнил 32-летний Нурмагомедов. - Я заставил его бить меня, по сути. Я с самого начала собирался затащить его на глубину, а для этого нужно было утомить его в стойке".

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он не дрался с осени 2020-го. Последним оппонентом россиянина стал Гейджи. Американец не смог отобрать у него титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов досрочно завершил схватку, проведя удушающий прием.

Нурмагомедов становился лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках. После защиты титула в бою с Гейджи он заявил об уходе из спорта.