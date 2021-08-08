Космонавты провели на МКС аналог Олимпиады

Пока в Токио между спортсменами разгорается нешуточная борьба за первенство, покорители космоса решили не отставать.

Астронавты изобрели четыре соревновательные дисциплины - "гандбол без рук", "упражнения без пола", "космическое плавание" и стрельба из резинок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.