https://news.day.az/sport/1368233.html Космонавты провели на МКС аналог Олимпиады - ВИДЕО
Космонавты провели на МКС аналог Олимпиады - ВИДЕО
Пока в Токио между спортсменами разгорается нешуточная борьба за первенство, покорители космоса решили не отставать.
Астронавты изобрели четыре соревновательные дисциплины - "гандбол без рук", "упражнения без пола", "космическое плавание" и стрельба из резинок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре