Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину «Барселону»

Нападающий Лионель Месси начал прощальную пресс-конференцию перед уходом из "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Аргентинец вышел к трибуне, но не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Лионелю стоя в этот момент.

Месси представлял "Барселону" с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 - в Кубке и Суперкубке Испании, 4 - в Лиге чемпионов, по 3 - в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.