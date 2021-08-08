Форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне". Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игрок не смог сдержать слез перед началом выступления, которое состоялось в воскресенье, 8 августа. Футболист также отметил, что пока не подписал контракт ни с одной командой, а французский ПСЖ назвал одним из возможных вариантов продолжения карьеры.

Ранее, 8 августа, президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о том, что Месси станет футболистом ПСЖ. Он также добавил, что очень хотел сохранить игрока в каталонской команде.

Об уходе Месси из "Барселоны" стало известно 6 августа. Аргентинец не смог подписать новый контракт с клубом из-за финансовых проблем сине-гранатовых, а также из-за правил испанской Ла Лиги. Форвард - воспитанник клуба, он выступал за "Барселону" с 2003 года.