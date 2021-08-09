Еще один клуб включился в борьбу за Месси

Лондонский "Тоттенхэм" стал еще одним претендентом на подписание аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ESPN. По информации источника, "шпоры" поборются за экс-форварда "Барселоны" с "ПСЖ".

Напомним, "Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа для презентации Месси.