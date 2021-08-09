https://news.day.az/sport/1368530.html Overtime на Day.Az! - в какой клуб перейдет Месси и уход Намига Алескерова - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - в какой клуб перейдет Месси и уход Намига Алескерова - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают в какой клуб может перейти Месси и уходит ли Намиг Алескеров из "Нефтчи".
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