10-летний азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира

Азербайджанский юный шахматист Джахандар Азадалиев выиграл Кубок мира по шахматам (формат игры - рапид).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он выиграл все свои матчи в онлайн-турнире U-12.

Азадалиев набрал все 10 возможных очков.