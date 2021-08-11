https://news.day.az/sport/1368915.html 10-летний азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10-летний азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский юный шахматист Джахандар Азадалиев выиграл Кубок мира по шахматам (формат игры - рапид).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он выиграл все свои матчи в онлайн-турнире U-12.
Азадалиев набрал все 10 возможных очков.
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